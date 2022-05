Auch ein Superheld kommt an seine Grenzen. Aktuell steht Jason Momoa (42) für den Film "Fast X" in Rom vor der Kamera. Dabei handelt es sich bereits um den zehnten Teil der beliebten Fast & Furious-Filmreihe. Der Aquaman-Darsteller machte keinen Hehl daraus, dass er für seine Rollen immer vollen Körpereinsatz zeigt. Schon in der Vergangenheit zog sich der gebürtige Hawaiianer am Filmset diverse Verletzungen zu: Ein neues Bild zeigt Jason jetzt im Krankenhaus!

Auf seinem neuesten Instagram-Post sieht man Jason im Krankenhaus bei einer MRT-Untersuchung – sein Kopf ist mit einer Schiene fixiert, während er oberkörperfrei und recht lässig auf der Liege liegt. "Man muss ein paar Eier aufschlagen, um ein Omelett zu machen. Aloha J. Bin dankbar für meine Familie und Freunde", heißt dabei die Bildunterschrift.

Doch seinen Fans ist nicht zu Scherzen zumute. "Oh nein, alles in Ordnung, Alter?" und "Hoffentlich ist das eine Szene aus einem neuen Film... Wenn nicht, dann heißt es beten!! Viel Liebe, aloha!", lauteten die zahlreichen besorgten Kommentare.

Agostino Fabio / MEGA Jason Momoa am Set von "Fast & Furious" im Mai 2022

Getty Images Jason Momoa im März 2022 in Hollywood

Getty Images Jason Momoa, Hollywood-Star

