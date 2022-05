Julian Claßen (29) startet nach dem Ehe-Aus voll durch! Seit Freitag ist es offiziell: Der YouTuber und seine Ehefrau Bibi (29) gehen nach 13 Jahren Beziehung endgültig getrennte Wege. Zuvor waren bereits Aufnahmen aufgetaucht, die die Influencerin total vertraut mit einem anderen Mann namens Timothy Hill zeigen. Doch nach der Trennung will Julian sich offenbar nicht unterkriegen lassen: Er trainiert fleißig für seinen Traumkörper!

In seiner Instagram-Story teilt der 29-Jährige jetzt eine Aufnahme, auf der er in seinem heimischen Fitnessstudio in seiner Villa in Köln zu sehen ist. In dem Clip posiert Julian in Sportkleidung vor dem Spiegel – und wirkt dabei etwas erschöpft. Darunter lässt der Vater von zwei Kindern durchblicken, dass er sich nach dem Ehe-Aus offenbar viel mit Krafttraining ablenkt. "Tag 14 in Folge Sport. Motivation ist am Start", schreibt er.

Erste Zwischenergebnisse bekommen die Fans natürlich auch direkt zu Gesicht. Denn kurz darauf postet der Hottie ein weiteres Foto in seiner Story, das ihn oben ohne zeigt. Julian macht aber sofort klar, dass es ihn ziemlich viel Überwindung gekostet hat, solche Bilder mit seiner Community zu teilen. "Hatte immer ein krasses Problem damit, meinen Körper zu zeigen", gab der gebürtige Kölner ehrlich zu.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Mai 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Mai 2022

