Bibi Claßen (29) und Julian Claßen (29) haben es jetzt beide offiziell bestätigt: Sie sind getrennt! Nachdem Krisengerüchte rund um das Ehepaar aufgekommen waren, tauchten auch noch diese pikanten Bilder von der YouTuberin auf: Sie ist mit Timothy Hill und nicht mit ihrem Mann turtelnd zu sehen. Nur kurz danach erzählte Julian seinen Fans, dass Bibi die Beziehung beendet habe. Mittlerweile hat sich auch die Zweifach-Mutter dazu geäußert. Jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter: Sie löschen sich gegenseitig aus ihren Instagram-Bios!

Bis vor Kurzem hatten sie sich noch auf ihren Instagram-Profilen mit einem Herzen vertaggt – doch jetzt nahmen sowohl Bibi als auch Julian die Beschreibung raus! Ist es also endgültig aus bei den Netz-Stars? Während viele Fans total traurig wegen der Trennung sind, zeigen sich einige auch skeptisch. Sie scheinen einfach nicht glauben zu können, dass sich das einstige Traumpaar getrennt hat – und suchen deshalb nach Indizien für einen geplanten Prank.

So sprachen die beiden in einer ihrer Podcast-Folgen nämlich noch darüber, wie schnell sich Gerüchte verbreiten würden – und machten sich darüber lustig. Doch Julian dementierte nun die Spekulationen vehement. "So etwas würde ich niemals machen – damit macht man keinen Spaß", erklärte er im Netz.

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, November 2021

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im Mai 2013

Instagram / julienco_ Julian und Emily Claßen im Juni 2020

