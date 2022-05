Wie blickt er auf die Zeit zurück? Paco Herb nimmt in diesem Jahr gemeinsam mit Yeliz Koc (28) an Kampf der Realitystars teil. Nach dem Ende der Dreharbeiten verbrachten die zwei auffällig viel Zeit miteinander – in der Sala schien es also mächtig gefunkt zu haben. In der vergangenen Woche war zu sehen, wie sich der ehemalige Love Island-Sieger Yeliz annäherte. Doch die redete viel über ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30). Paco verriet Promiflash nun, wie er das Ganze wahrnahm.

Dass Yeliz ihren Verflossenen in der Runde zum Thema machte, habe ihn gar nicht gestört, erklärte Paco im Gespräch mit Promiflash: "Was mit Yeliz und ihrem Ex-Freund war, geht mich nichts an. Da habe ich mich in der Sala rausgehalten und das tue ich auch weiterhin." Zudem habe sich ihre Thailand-Liaison auch mehr oder weniger von selbst ergeben: "Das hat sich einfach so entwickelt. Keiner von beiden hat da den ersten Schritt gemacht oder ein Ziel verfolgt."

Sie hätten sich daher auch gar keinen Druck gemacht, betonte Paco: "In so einer Show lebt man natürlich in einer Extremsituation. Erst danach kann man sehen, ob es auch im Alltag funktionieren kann." Dennoch habe das einstige Bachelor-Girl ihn sofort in ihren Bann gezogen: "Yeliz ist eine tolle und starke Frau. Wir teilen den gleichen Humor und man kann super mit ihr sprechen. Auch über tiefgründige Themen."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Paco Herb

RTLZWEI Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

