Sie öffnet sich über eine dunkle Zeit in ihrem Leben! Ashley Graham (34) brachte Anfang des Jahres Zwillinge zur Welt. Seitdem begeistert das Model seine Fans mit Eindrücken aus dem Alltag mit ihren beiden Kleinen. Doch die frischgebackene Dreifachmama spricht auch immer wieder ernste Themen an – etwa die heftigen Strapazen während der Geburt ihrer Twins. Jetzt teilte Ashley ein Geheimnis mit ihren Fans: Sie erlitt vor gut einem Jahr eine Fehlgeburt.

In einem Beitrag, den Ashley für das Magazin Glamour verfasste, erzählte sie, dass sie im Januar 2021 schwanger geworden sei: "Ende Februar hatte ich allerdings eine Fehlgeburt. Ich war am Boden zerstört, es war der größte Verlust, den ich jemals gespürt habe." Eine große Stütze sei damals ihr erstgeborener Sohn gewesen: "Ihn anzusehen war das Einzige, was den Schmerz ein wenig lindern konnte."

Nach einer Weile hätten sie und ihr Ehemann Justin Ervin es dann erneut versucht – und Ashley sei ziemlich schnell mit ihren Zwillingen schwanger geworden. "Wir konnten es gar nicht fassen, wir waren überwältigt vor lauter Freude", beschrieb Ashley den Moment des positiven Tests.

