Little Mix gilt heute als die erfolgreichste Girlgroup der Welt! Als erste Band gewannen Leigh-Anne Pinnock (30), Perrie Edwards (28), Jade Thirlwall (29) und Jesy Nelson (30) die britische Castingshow "The X Factor UK" – aus den vier jungen Frauen wurde 2011 Little Mix. Seitdem feierte die Band immer größer werdenden Erfolg! Doch mit ihrem sechsten Studioalbum "Confetti" gab Bandmitglied Jesy im Dezember 2020 gleichzeitig ihren Ausstieg aus Little Mix bekannt – was schwerwiegende Konsequenzen für den Rest der Band bedeutete.

Wie die Daily Mail berichtete, wurden Zahlen nur wenige Tage nach dem Ende der letzten Show der "Confetti"-Tour öffentlich, die den Verlust der Band zeigen! So hatten unter anderem die Konten von Little Mix nach Jesys Ausstieg Einbußen von 2,6 Millionen Pfund (rund 3 Millionen Euro) zu verzeichnen – das Vermögen von Little Mix sank von 7,6 Millionen Pfund (knapp 9 Millionen Euro) auf 5 Millionen Pfund (fast 6 Millionen Euro). Hinzu kommen die Barreserven des Unternehmens, die von 9,4 Millionen Pfund (rund 11 Millionen Euro) auf 7,1 Millionen Pfund (rund 8,3 Millionen Euro) fielen. Außerdem schuldete die Firma Little Mix Gläubigern, die nicht namentlich genannt werden, 2,2 Millionen Pfund (ungefähr 2,5 Millionen Euro)!

Ein Jahr nach Jesys Exit gab die restliche Band eine Auszeit bekannt – die letzte Liveshow der "Confetti"-Tour im Mai sollte gleichzeitig das vorübergehende Ende von Little Mix bedeuten! Sowohl Leigh-Anne als auch Perrie sind im vergangenen August zum ersten Mal Mama geworden, weswegen vor allem die Familie im Vordergrund steht. Ebenso unterschrieben alle drei Bandmitglieder einen Solo-Plattenvertrag. Leigh-Anne feierte im vergangenen Jahr mit dem Film "Boxing Day" sogar ihr Schauspieldebüt.

Getty Images Sängerin Jesy Nelson

Instagram / littlemix Jade Thirlwall, Perrie Edwards und Leigh-Anne Pinnock von Little Mix

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im Oktober 2020

