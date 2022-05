Dag-Alexis Kopplin (38) blickt auf eine schwere Zeit in seinem Leben zurück. Am heutigen Abend drehte sich bei Sing meinen Song alles um die Musik von Lotte (26). Neben einigen gut gelaunten Liedern singt die Ravensburgerin jedoch auch über sehr tiefgründige Themen wie beispielsweise sexuelle Gewalt oder mentale Gesundheit. In diesem Zuge ließ SDP-Musiker Dag seine Co-Stars an seiner Therapie-Geschichte teilhaben. Er verriet, dass er kurz vor dem großen SDP-Jubiläum in einer Klinik war.

"Meine Jugend war ja ein bisschen bewegt und schwierig. Ich weiß eigentlich erst jetzt, dass sie von Depressionen geprägt war", begann der 38-Jährige zu erzählen. Damals redete er sich immer ein, dass seine mentalen Probleme verschwinden würden, wenn er erst einmal berühmt sei – aber genau das Gegenteil war der Fall. Auf dem "Höhepunkt unserer Karriere", als das Duo unter anderem sein 20-jähriges Bandjubiläum plante, war der Berliner so krank, dass er sich in medizinische Betreuung begab. "Dag war, während wir dieses Konzert gespielt haben, in der Klinik", erzählte sein Band-Kollege Vincent Stein. Am Wochenende hätte er auf der Bühne gestanden, während er unter der Woche in Therapie war.

Bei ihrem großen Auftritt hatte Dag dann allerdings das Bedürfnis, seinen 18.000 Fans mitzuteilen, was gerade in seinem Kopf vorging. "Auf jeden Fall habe ich dann einfach den Leuten gesagt: 'Yo Leute, ihr wisst vielleicht gar nicht – ich bin zurzeit in der Klapse, aber ich darf abends und am Wochenende raus und deswegen kann ich mit euch dieses Konzert spielen'", erinnerte sich der "Eine Leiche"-Interpret zurück. Für ihn sei dieser Moment damals sehr befreiend gewesen.

