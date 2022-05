Die beiden sind einfach ein Dream-Team! Yeliz Koc (28) hat derzeit viel um die Ohren. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin wird ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30) wohl bald vor Gericht gegenüberstehen. Im Fokus wird dabei offenbar die gemeinsame Tochter Snow Elanie Koc stehen. Doch das Drama rund um ihren ehemaligen Partner hält Yeliz nicht davon ab, weiter süße Bilder mit ihrem Kind zu teilen.

Auf Instagram postete die Beauty jetzt einen neuen Schnappschuss mit ihrem Mini-Me. Liebevoll hält sie Snow im Arm, die in ihrem weißen Strampler und dem rosa Hütchen zuckersüß aussieht. Yeliz lächelt verschmitzt in die Kamera und ist auch als Mama stylish unterwegs: Sie trägt eine hellgrüne Bluse, die sie lässig in ihre schwarze Hose gesteckt hat. "Du & ich für immer", schreibt die 28-Jährige zu dem Bild und zeigt damit einmal mehr, wie stark das Band zwischen Mutter und Tochter sein kann.

Auch ihre Community ist von dem Bild begeistert. "Du Hübsche! Sei stolz, eine alleinerziehende Mutter zu sein", schreibt eine Userin dazu. Eine andere ergänzt: "Richtig niedlich, ihr zwei." Ihre Follower stehen auf jeden Fall hinter der Influencerin.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Star

