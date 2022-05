Versteht sich Josephine Welschs (29) neuer Partner mit ihren Kindern? Aus ihrer vergangenen Beziehung mit Robert Dallmann hat die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin drei Kids – Sohnemann Tristan, der im Oktober 2018 geboren wurde, und ihre Zwillings-Jungs, die im April 2020 das Licht der Welt erblickten. Inzwischen hat die Dreifach-Mama eine neue Liebe gefunden: ihren Jugendfreund David Köllner. Im Gespräch mit Promiflash verriet Josephine, wie er mit ihrem Nachwuchs zurechtkommt.

Zwar kennt der 27-Jährige die Blondine schon seit der Oberstufe, doch ihren Kindern war er vor ihrer Beziehung trotzdem noch nicht begegnet. Das erzählte Josephine gegenüber Promiflash auf dem Love Only Festival von OceansApart in Berlin. Mittlerweile hat David ihre Sprösslinge aber kennengelernt – und macht sich in den Augen der Influencerin bestens. "Er stellt sich ganz gut an", lobte sie ihn.

Wie lange die beiden schon ein Paar sind, kann Josephine selbst nicht genau benennen. "Das kann man immer nicht so genau sagen. Mit Kindern ist es zeitmäßig sowieso immer schwierig. Da hat man wenig Kapazität", erklärte sie. Doch die Liaison mit David gehe nun schon "eine Weile".

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihre Kinder im Mai 2022

Instagram / fitness.raupe David Köllner

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

