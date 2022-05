Bekamen die Kampf der Realitystars-Zuschauer einiges von Yasin Mohameds (30) Verhalten gar nicht zu sehen? Dass der einstige Temptation Island-Teilnehmer gerne einen über den Durst trinkt und über die Stränge schlägt, hat er bereits in einigen TV-Shows bewiesen. Neben der Insel der Verführung hat er es auch bei Reality Shore krachen lassen. Nun behauptete ein Insider: Auch bei "Kampf der Realitystars" eskalierte Yasin – allerdings so sehr, dass die Produktion die Szenen nicht zeigte.

Via Instagram machte Unico Online Informationen publik, die ihm zugespielt wurden. Ein Insider der "Kampf der Realitystars"-Produktion schrieb: "Er ist bei der ersten Party sehr eskaliert. Er hat Dinge gemacht, getan und gesagt, die nicht okay sind – in jeder Beziehung." Angeblich soll Yasin sexuelle Gewalt an Frauen verherrlicht und demonstriert haben. "Wir waren alle geschockt", betonte die Quelle. Letztendlich seien die Szenen nicht gezeigt worden. Auch Yvonne Mouhlen will Informationen haben, die diese Geschichte bestätigen.

Aus diesem Grund soll auch Nina Kristin (40) in ihrem Statement von "einer Vorgeschichte" mit Yasin gesprochen haben. Allerdings habe die Blondine sich missverständlich ausgedrückt. "Eine Vorgeschichte – damit meint sie nicht ausschließlich mit sich", erklärte die Quelle. Das angebliche Fehlverhalten des 30-Jährigen habe nicht explizit Nina Kristin gegolten.

Joyn Yasin und Niko bei "Reality Shore"

RTLZWEI Yasin Mohamed, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

Instagram / nina__kristin Nina Kristin, Ex-Playmate

