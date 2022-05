Ging da etwa was? Bei Kampf der Realitystars trafen am thailändischen Strand Yasin Mohamed (30) und Nina Kristin (40) aufeinander. Die beiden Reality-TV-Stars kämpften dort um den beliebten Titel, doch Nina Kristin wurde nach einigen Folgen von den anderen Teammitgliedern rausgewählt. Vor allem von dem Temptation Island-Star war sie sehr enttäuscht, als er vorher auch andere Kandidaten animierte, sie zu nominieren. Nun packte Nina Kristin aus: Bei ihr und Yasin lief offenbar noch mehr in der Sala!

In ihrer Instagram-Story machte die einstige Promi Big Brother-Kandidatin ihrem Ärger Luft. "Ich lasse mir doch nicht alles gefallen", wetterte sie immer noch sauer über ihren Rauswurf. Zudem teaserte sie an, dass die Zuschauer nicht alles gesehen haben: "Das Ding ist, dass Yasin und ich eine Vorgeschichte hatten. Ich möchte diese Geschichte eigentlich nicht erzählen, weil er zu dem Zeitpunkt mit Paulina Ljubas (25) zusammen war." Mehr wollte die 40-Jährige dazu jedoch nicht sagen und betonte, dass sie sich jetzt im Nachhinein dafür schäme.

Yasin hingegen hat sich zu dieser Geschichte noch nicht persönlich gemeldet, teilte aber im Netz ein Statement von Mitstreiterin Elena Miras (30), die ihn in Schutz nahm. Sie stellte klar, dass den Anschuldigungen nicht viel Glauben zu schenken sei. "Alle, die jetzt rumhaten und über andere Leute irgendwelche Sachen erzählen – das ist alles nur gelogen", betonte sie.

RTLZWEI Nina Kristin, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

RTLZWEI Yasin Mohamed, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

RTLZWEI Die Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2022

