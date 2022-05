Julita (23) spricht offen über ihren schweren Schicksalsschlag. Die YouTuberin, die mit bürgerlichem Namen Julia Schulze heißt, wird bald zum dritten Mal Mutter. Doch Anfang Mai machte die Sängerin die traurige Nachricht publik: Sie erfuhr beim Frauenarzt, dass sie eigentlich Zwillinge bekommen sollte – doch ein Baby hat es leider nicht geschafft. Mit Promiflash sprach Julita über diesen schrecklichen Verlust – und gab dabei preis, dass sich ihre Schwangerschaft seitdem ganz schön verändert hat.

Promiflash traf die 23-Jährige und ihren Partner Florian Thiele auf dem Love Only Festival von OceansApart in Berlin. Dabei erzählten die Turteltauben, dass sie sich nach dem Schicksalsschlag ganz besonders viele Gedanken um das ungeborene Baby in Julitas Bauch gemacht hätten. "Das war das erste Mal, dass etwas nicht funktionieren sollte von der Natur aus. Danach waren die ersten Wochen richtig schwer", meinte die Musikerin und fügte hinzu: "Man hatte richtig Angst, wir waren total vorsichtig mit allem."

Für Julitas Freund Florian waren die ersten Tage nach dieser Tragödie ebenfalls ziemlich hart. Im Interview erinnerte er sich noch einmal an den Moment zurück. "Wir waren beim normalen Frauenarzttermin und sie kam raus – mit Tränen in den Augen – und wollte direkt losfahren", berichtete der Influencer und fügte an: "Das hat uns kurz mal von den Socken gehauen."

Durch diesen schweren Verlust könne Julita andere Frauen, die Ähnliches erlebt haben, nun aber viel besser verstehen. Außerdem sei die Dreifach-Mama in spe noch viel dankbarer für alle guten Dinge, die ihr im Leben widerfahren. Dennoch wolle sie den Schicksalsschlag natürlich nicht verdrängen: "Unser kleines Sternenbaby werden wir trotzdem nie vergessen. Es hat auch seinen Platz."

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Florian Thiele und Julia Schulze mit ihrer Familie in Berlin, Mai 2022

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julita im Mai 2022

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julita, YouTuberin

Instagram / julia.schulze_official Florian Thiele und Julita im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de