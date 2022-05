Liam Payne (28) gehen die Gerüchte um sein Liebesleben nahe! Die Beziehung mit seiner Verlobten Maya Henry (22) stand schon seit einigen Monaten auf wackeligen Beinen. Schließlich kursierten sogar Bilder des One Direction-Stars mit einer anderen Frau im Netz. Daraufhin bestätigte das Management des Musikers die Trennung der beiden. Die Fans spekulieren seitdem, ob der Sänger Maya tatsächlich betrogen hat – doch davon will dieser nichts wissen. Stattdessen soll sich Liam enorm über die Fremdgeh-Gerüchte ärgern!

Ein Insider versicherte gegenüber HollywoodLife: "Liam hat Freunden erzählt, dass er und Maya sich vor einer Weile getrennt haben – also ist es wirklich nicht fair, dass er als Betrüger hingestellt wird." Dass so schlecht über ihn geredet wird, soll dem 28-Jährigen zu schaffen machen. "Er ist ein sensibler Typ und natürlich ärgert ihn das", betonte die Quelle. Letztendlich wüssten die Menschen in seinem Umfeld aber, dass er ein gutes Herz habe.

Offenbar hat Liam aber auch schon eine gute Ablenkung gefunden. Erst vor wenigen Tagen wurde er erneut mit Aliana Mawla, der Frau auf den kursierenden Fotos, gesichtet. Der "Strip That Down"-Interpret und das Model wurden am Londoner Flughafen abgelichtet und wirkten dabei sehr vertraut.

ActionPress Liam Payne und Maya Henry

Getty Images Liam Payne, Musiker

Getty Images Liam Payne im Februar 2020 in London

