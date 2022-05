Liam Payne (28) scheint nach der Trennung wieder zu daten! Im Jahr 2020 hatte sich der Ex-One Direction-Star mit Maya Henry (22) verlobt. Statt der Hochzeit folgte jedoch die Trennung. Obwohl nach der Verlobungsauflösung das Liebes-Comeback folgte, trennten sich die einstigen Turteltauben wenig später endgültig. Das bestätigte der Sänger selbst erst kürzlich über sein Management. Nun wurde Liam total vertraut mit einer neuen Frau gesichtet!

Auf Paparazzibildern wurde Liam am Montag Arm in Arm mit einer attraktiven Brünette am Londoner Flughafen abgelichtet. Laut Mail Online soll es sich dabei um Liams neue Freundin Aliana Mawla handeln. Angeblich soll das Model auch der Grund für die Trennung von Liam und seiner Ex-Verlobten sein – immerhin seien der Sänger und Aliana bereits schon einmal Händchen haltend gesichtet worden.

Liam und Aliana kennen sich schon von Dreharbeiten aus dem Jahr 2018. In seinem Musikvideo zu "Familiar" spielte das hübsche Model damals die Hauptrolle. Öffentlich hat sich der Musiker bisher noch nicht zu seiner neuen Beziehung geäußert.

Getty Images Liam Payne und Maya Henry bei der Weltpremiere von "Ron's Gone Wrong", Oktober 2021

Instagram / alianamawla Aliana Mawla im Mai 2022

Getty Images Liam Payne, Musiker

