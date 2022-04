Geht da was? Marc-Robin und seine Freundin Michelle sind in diesem Jahr bei Temptation Island als Kandidaten dabei, um ihre Treue auf die Probe zu stellen. Bislang schlägt das Pärchen sich eigentlich ziemlich gut. Jedoch deutete der Schweißer in der Sendung bereits an, dass Verführerin Laura für ihn die größte Versuchung ist – könnte Marc-Robin Gefühle für die Single-Dame entwickeln? Promiflash hat jetzt nachgehakt.

Im Interview mit Promiflash erzählt Marc-Robin, dass er sich mit der Tänzerin seht gut verstanden hat – wäre er Single gewesen, wäre sie sogar sein Typ Frau gewesen. "Sie ist eine cute Maus, das gefällt mir optisch. Menschlich hat sie es faustdick hinter den Ohren. Das spricht mich auch sehr an einer Frau an", schwärmt der 26-Jährige. Ob Laura Marc-Robin womöglich doch noch um den Finger wickeln kann?

Zumindest vor der Teilnahme zeigte Marc-Robin sich sehr zuversichtlich, dass er treu bleiben wird. "Die Verführerinnen waren direkt offensiv und haben wirklich richtig Bock, uns auf die Probe zu stellen. Ich habe gemerkt: 'Ok, der Shit wird ernst und ich muss aufpassen.' Gezweifelt an mir habe ich aber nicht", machte er vor wenigen Wochen noch klar.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

RTL / Frank J. Fastner Laura, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL Abdu Karakuyu, Credo La Marca, Nikola Glumac und Marc-Robin bei "Temptation Island"

