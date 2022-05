Es waren schreckliche Nachrichten! Kailia Posey begeisterte in der Reality-TV-Show Toddlers and Tiaras viele Zuschauer. In der US-Sendung geht es um Kinder, die an Schönheitswettbewerben teilnehmen. Kailia galt in der Show als Naturtalent und gewann viele Titel. Doch Anfang Mai wurde bekannt, dass sie im Alter von nur 16 Jahren Suizid begangen hat. Ihre Mutter erzählte nun, dass Kailia ihr zuvor noch einen Brief schrieb.

Gegenüber E! News öffnete sich Kailias Mutter Marcy Posey Gatterman jetzt über die Umstände des Todes ihrer Tochter: "Sie hat mir eine Nachricht hinterlassen und auch eine für ihre beste Freundin. Darin stand, dass sie mich liebt und es ihr leidtut und dass ihr Bruder immer ihr bester Freund sein wird." Wenige Tage vor ihrem Ableben habe sich das Verhalten ihrer Tochter merklich verändert, fügte Marcy hinzu.

Gegenüber TMZ hatte sie zuvor bereits bestätigt, dass Kailia Suizid begangen habe: "Obwohl sie ein erfolgreicher Teenager war, der eine glänzende Zukunft vor sich hatte, traf sie leider die Entscheidung, ihr Leben zu beenden." Sie könne sich den Tod ihres Kindes nicht erklären, fügte sie hinzu.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

