Kaia Gerber (20) und Austin Butler (30) strahlen um die Wette! Der Schauspieler feiert in diesem Jahr einen ganz besonderen Erfolg: Ihm wurde die Ehre zuteil, im Biopic "Elvis" die Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (✝42) zu verkörpern. Auf dem Filmfestival in Cannes feierte der Streifen nun Premiere. Bei diesem Event durfte natürlich auch der Hauptdarsteller nicht fehlen. Austin legte einen stilvollen Auftritt hin – ebenso wie seine Partnerin Kaia Gerber!

Seit Ende 2021 sind die beiden ein Paar. Bei der "Elvis"-Premiere stand das Model dem Darsteller deshalb zur Seite. In einem schlichten roten bodenlangen Kleid zog Kaia die Blicke auf sich. Austin selbst wählte ebenfalls einen klassischen Look: Der 30-Jährige trug einen schwarzen Anzug mit Fliege und einer lilafarbenen Einsteckblume. Die beiden posierten nicht nur auf dem roten Teppich für die Kameras, sondern turtelten abseits sogar fleißig.

Auf dem Red Carpet gaben sich die Hollywoodstars die Klinke in die Hand. Neben Tom Hanks (65), der ganz in Schwarz erschien, war auch Sharon Stone (64) zu Gast. Die "Basic Instinct"-Bekanntheit kam in einem eng anliegenden roten Kleid. Dazu trug sie außerdem eine auffällige Sonnenbrille.

Getty Images Austin Butler beim "Elvis"-Screen auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Getty Images Kaia Gerber beim "Elvis"-Screen auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Getty Images Tom Hanks beim "Elvis"-Screen auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Getty Images Sharone Stone beim "Elvis"-Screen auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

