Austin Butler (30) erweckt Elvis Presley (✝42) auf der großen Leinwand zum Leben! Der US-amerikanische Schauspieler verkörpert den "King of Rock and Roll" in dem Kinofilm "Elvis": Der Streifen des Regisseurs Baz Luhrmann (59) soll voraussichtlich ab dem 24. Juni 2022 in den deutschen Kinos laufen. Aber was sagt eigentlich Elvis' Verwandtschaft zur Besetzung der Biografie? Priscilla Presley – die Ex-Frau des Kultmusikers – feiert den Hauptdarsteller Austin total!

Nachdem Priscilla den Film bereits im Rahmen einer Privatvorstellung sehen durfte, meldete sie sich jetzt auf Twitter zu Wort – und dabei schwärmte sie in den höchsten Tönen von dem Hauptdarsteller. "Austin Butler, der Elvis spielt, ist hervorragend!", betonte die 76-Jährige und brachte ihre Begeisterung zum Ausdruck: "Bravo an ihn! Ihm war bewusst, dass er in große Fußstapfen tritt. Ich kann mir vorstellen, dass er extrem nervös war, diese Rolle zu spielen."

Aber auch mit dem Film an sich scheint Priscilla mehr als zufrieden zu sein! "Es ist eine wahre Geschichte, die brillant und kreativ erzählt wird – und die nur Baz auf seine einzigartige künstlerische Art und Weise abliefern konnte", machte sie dem Regisseur Baz für dessen Arbeit ein Kompliment.

Getty Images Priscilla und Elvis Presley bei ihrer Hochzeit in Las Vegas, Mai 1967

Getty Images Austin Butler, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images Priscilla Presley im Februar 2020 in West Hollywood

