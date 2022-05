Novalanalove (31) gewährt Einblicke in ihre Schwangerschaft! Im April verkündete die Influencerin, dass sie und ihr Mann Pouya ihr erstes Baby erwarten. Auch das Geschlecht des Ungeborenen hat die werdende Mama bereits verraten: Farina Opoku, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, darf sich auf ein Mädchen freuen. Ihre Follower lässt die Kölnerin daran teilhaben. Nun meldete sie sich mit einem XXL-Update rund um den Babynamen, Stillen und Co.!

In ihrer Instagram-Story sprach die 31-Jährige offen über ihren anstehenden Nachwuchs. Einen Namen haben sie und Pouya sogar schon ausgewählt – das war aber gar nicht so einfach. "Letztendlich war es superschwer, einen Namen zu finden, der meinem Mann gefällt. Der hatte an allem was auszusetzen", erzählte Farina. Der finale Vorschlag sei letztendlich von ihm gekommen. Auf welchen Namen die Wahl gefallen ist, wird der Webstar preisgeben, sobald die Kleine auf der Welt ist. Lana, wie einige Fans vermuten, ist es aber nicht.

Will sich die Bloggerin auch am Stillen versuchen? "Ich wünsche mir, dass es klappt und will es ausprobieren. Ich bin aber nicht todtraurig, wenn es nicht so sein sollte", erklärte Farina. Verrückt machen wolle sie sich deshalb aber nicht. Auch was die Unterstützung durch eine Nanny angeht, ist die Beauty offen. "Das wird sich zeigen, inwieweit das nötig ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nötig sein wird", meinte sie. Freunde und Familie wollen ihr aber auch unter die Arme greifen.

Dass ihre Follower ihre Tochter im Netz zu sehen bekommen, schließt Farina ebenfalls nicht aus. "Ich kann mir vorstellen, dass es sehr anstrengend, hart und schwierig ist, etwas krankhaft verstecken zu müssen", überlegte sie. Nach der Geburt will die Web-Bekanntheit entscheiden, was sich richtig anfühlt. Ins Ausland zieht es die kleine Familie in naher Zukunft aber nicht. Ob sie eines Tages doch nach Dubai, in die USA oder anderswo übersiedeln, will Farina erst final entscheiden, wenn ihr Kind schulpflichtig ist. "Bis dahin bin ich glücklich und zufrieden in Deutschland", betonte sie.

Instagram / novalanalove DJ Jeezy und Novalanalove

Instagram / jeezygram Pouya Yari und Farina Opoku

Instagram / novalanalove Novalanalove im April 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove im Mai 2022

