Sie liebt ihren Sohn über alles! Katie Price' (44) Erstgeborener Harvey kam mit einem Gendefekt zur Welt, der für massive Entwicklungsstörungen sorgt. Deshalb ist er im Alltag auf Hilfe angewiesen und das Model kümmert sich aufopferungsvoll um seinen Sohn. Immer wieder bringt sie ihre Liebe für den Jungen zum Ausdruck und betont, wie bereichernd er für sie ist. Jetzt wurde Harvey schon 20 Jahre alt und Katie widmete ihm emotionale Worte.

Unter einem Video mit Aufnahmen der beiden aus den vergangenen 20 Jahren gratulierte sie ihrem Ältesten auf Instagram liebevoll zum Geburtstag. "Ich hatte 20 wunderbare Jahre, in denen es nur mich und Harvey gab, in denen ich die absolute Konstante in seinem Leben war und ihn nie im Stich gelassen habe", ließ Katie die Zeit mit ihrem Sohn Revue passieren. Es sei eine unglaubliche Ehre, Harvey in ihrem Leben zu haben. Und offenbar wird die Unternehmerin auch eine große Party schmeißen: "Ich weiß, dass er so begeistert sein wird von dem, was ich dieses und nächstes Wochenende geplant habe."

Unter dem Beitrag wurde der junge Mann natürlich mit Glückwünschen überhäuft. Und auch ein weiteres Familienmitglied meldete sich zu Wort: Sein jüngerer Bruder Junior Savva (16) aus Katies Ehe mit Peter Anrdé (49) gratulierte ihm. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag großer Bruder, ich liebe dich so sehr", schrieb er mit einem Herz-Emoji unter das Video.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Anzeige

Getty Images Harvey und Katie Price im Februar 2022 in London

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Mutter und ihren Kindern Junior Savva, Harvey und Princess Tiaamii

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de