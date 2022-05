Was ist los mit Fynn Lukas Kunz? Nachdem der ehemalige Love Island-Kandidat die Kuppelshow eigentlich mit Greta Engelfried verlassen hatte, machten der Hottie und seine "Love Island"-Kollegin Emilia Würsching vor Kurzem ihre Beziehung offiziell. Die Blondine teilte dazu ein Video im Netz, in dem sie und Fynn sich liebevoll küssen. Dazu schrieb sie passend: "Happy End". Aber kam das Ende jetzt vielleicht schon schneller als gedacht?

In seiner Instagram-Story meldete sich Fynn nach einer kurzen Auszeit zu Wort. "Mir ging es die letzten Tage nicht ganz so gut, was aber ganz normal ist, dass es Höhen und Tiefen gibt, dass es Momente gibt im Leben, die nicht so perfekt sind und dass es einem einfach mal nicht so gut geht", begann er. Es sei ganz wichtig, auch nur mal für sich zu sein, fuhr Fynn fort. "Positiv bleiben, nach jedem Tief kommt ein Hoch. Es wird alles wieder besser", schloss er sein kurzes Statement ab.

Ob die Auszeit mit seiner Beziehung zu Emilia zu tun hat, verriet der Influencer nicht. Auch die Fans sorgen sich um die beiden. Unter den Social-Media-Beiträgen der Blondine fragen die Fans nach ihrem Freund. "Was ist mit Fynn?", schreibt einer, während ein anderer feststellt: "Gar keine Bilder mehr gemeinsam online." Außerdem befindet sich Emilia zurzeit im Urlaub – ohne Fynn.

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, "Love Island"-Teilnehmerin

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, Influencer

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching, Reality-TV-Star

