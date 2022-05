Wie die Zeit vergeht! Für Sarafina Wollny (27) und ihren Ehemann Peter (29) ging im vergangenen Jahr ein großer Wunsch in Erfüllung: Die Reality-TV-Stars wurden endlich Eltern. Sie wurden sogar mit Zwillingen gesegnet. Vor knapp einer Woche sind ihre zwei Söhne jetzt schon ein Jahr alt geworden. Mama Sarafina blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Im Interview mit Promiflash verriet die Beauty erst Anfang Mai, was in diesem Jahr das Schönste für sie war: "Die schönsten Momente waren, den beiden bei der Entwicklung zuzugucken. Die beiden machen uns einfach unheimlich stolz", schwärmte sie.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de