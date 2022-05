Timothy Boldt (31) hat noch nicht mit dem Gedanken gespielt, Unter uns den Rücken zu kehren! Der Schauspieler ist seit mittlerweile zehn Jahren Teil des Seriencasts. In der Rolle des Ringo hat er die Herzen der Fans im Sturm erobert – und das, obwohl Ringo ab und zu auch mal ziemlich fiese Aktionen startet. Aber hat der gebürtige Hamburger in all den Jahren am Set auch mal überlegt, hinzuschmeißen? Im Gespräch mit Promiflash betonte Timothy: Nein! Er hat nach wie vor Spaß an seinem Job.

"Klar braucht man frischen Wind, aber zum Glück kann ich parallel zu 'Unter uns' immer auch an anderen Sets drehen. So kommt für mich nie Langeweile auf", erzählte der 31-Jährige im Promiflash-Interview. Dass er so lange als Ringo vor der Kamera stehen würde, hätte der frühere Lindenstraße-Darsteller jedoch nie gedacht. "Ich hätte auch nie gedacht, dass Ringo mal so ein Publikumsliebling wird. Aber ich freue mich umso mehr darüber!", hielt er dankbar fest.

Eine ganz besondere Story für den TV-Star war Ringos Coming-Out bei "Unter uns" – aber auch viele andere Geschichten bleiben ihm in Erinnerung. "Es ist die Summe aus vielen kleinen Momenten, die diese Zeit so besonders macht. Und dafür sind meine Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera verantwortlich", schwärmte er gegenüber PicturePuzzleMedien und bedankte sich bei allen Verantwortlichen für die gemeinsame Zeit am Set.

RTL/ Stefan Gregorowius Timothy Boldt, "Unter uns"-Darsteller

RTL/ Stefan Behrens Timothy Boldt und Barbara Prakopenka als Ringo und Kira bei "Unter uns"

RTL/ Stefan Behrens Timothy Boldt und Lars Steinhöfel als Ringo und Easy bei "Unter uns"

