Wie denkt Elon Musk (50) über Amber Heard (36) und Johnny Depps (58) Kampf vor Gericht? Die Beweisführung im Verleumdungsprozess um die beiden Schauspieler ist jetzt offiziell abgeschlossen, auch die Schlussplädoyers wurden am Freitag gehalten – nun warten alle gespannt auf das Urteil in der kommenden Woche. Eigentlich hätte auch der Tesla-Chef vor Gericht aussagen sollen. Der Grund: Seine angebliche Beziehung mit der Aquaman-Darstellerin. Am Ende konnten Elons Anwälte das jedoch abwenden. Dafür äußerte der Milliardär sich jetzt im Netz zu dem Prozessgeschehen...

Der MIT-Forscher Lex Fridman kommentierte die jüngsten Enthüllungen um Amber und Johnny jetzt auf Twitter mit den Worten: "Ruhm ist eine höllische Droge (zumindest für manche)." Darauf antwortete Elon: "Ich hoffe einfach, dass die beiden mit ihren Leben fortfahren können. Zu ihren besten Zeiten sind die beiden einfach unglaublich." Klingt ganz so, als würde sich der SpaceX-Leiter in diesem Fall auf keine Seite schlagen!

Und das, obwohl Johnny absolut kein Fan von dem Superreichen sein soll! Der Schauspieler soll bis heute fest davon überzeugt sein, dass Elon der heimliche Vater von Ambers Kind ist – das sie 2021 via Leihmutter bekommen hat. Das war angeblich auch einer der Gründe, warum Johnny ihn eigentlich dazu kriegen wollte, vor Gericht auszusagen.

Getty Images Amber Heard im Mai 2022

Getty Images Johnny Depp im April 2022

MEGA Amber Heard und Elon Musk im April 2017

