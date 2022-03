Ist an dieser Behauptung etwas dran? Johnny Depp (58) und seine Ex-Frau Amber Heard (35) stehen sich zurzeit in einem millionenschweren Rechtsstreit gegenüber. In dem Verfahren soll auch Verkehrsvisionär Elon Musk (50) als Zeuge geladen werden. Dem Tesla-Chef und der Schauspielerin wird seit Längerem eine Liaison nachgesagt – was Johnny jetzt anscheinend nutzen möchte: Er ist nämlich überzeugt, dass Elon der Vater von Ambers Baby ist!

Amber hatte im vergangenen Jahr überraschend verkündet, dass sie im April Mutter einer Tochter geworden sei. Wie das Magazin OK! jetzt unter Berufung auf einen Insider berichtete, wolle Johnny nun beweisen, dass Elon der Vater des Kindes sei. Dafür wolle er den Prozess mit seiner Ex-Partnerin nutzen. Die kleine Oonagh Paige soll mithilfe einer Leihmutterschaft zur Welt gekommen sein.

Der Rosenkrieg zwischen dem einstigen Hollywood-Traumpaar bewegt Fans und Beobachter auf der ganzen Welt. Nicht zuletzt deshalb plant ein Filmteam seit Herbst vergangenen Jahres eine Doku über den Zoff zu drehen. Darin sollen die Geschehnisse aus den Perspektiven der beiden Ex-Liebenden erzählt werden.

Getty Images Johnny Depp beim Filmfestival im spanischen San Sebastián, 2021

MEGA Amber Heard und Elon Musk im April 2017

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

