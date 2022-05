Samira Klampfls (28) Körper hat ein kleines Wunder vollbracht! Gemeinsam mit ihrer Bachelor in Paradise-Liebe Serkan Yavuz (29) hat die Kuppelshow-Bekanntheit vor ein paar Tagen ihr erstes Kind bekommen: Töchterchen Nova Skye Sya. Gerade genießen die drei ihre Kennenlernzeit in vollen Zügen. Aber macht die frisch gebackene Mama sich eigentlich schon Gedanken um ihren After-Baby-Body? Offenbar geht Samira sehr entspannt mit diesem Thema um!

Via Instagram veröffentlichte die 28-Jährige jetzt ein Video, in dem sie ihre Wochenbettzeit authentisch, aber lustig darstellt. Die junge Mutter präsentiert sich hier ungeschminkt und in gemütlicher Kleidung. Genau genommen trägt sie nur Unterwäsche und einen Morgenmantel, sodass ihr Körper gut zu sehen ist: Ihr Babybauch hat sich – wie bei den meisten Müttern – noch nicht zurückgebildet und ist noch deutlich zu erkennen. Doch das scheint Samira nicht im Geringsten zu stören!

Ihre Follower feiern sie dafür, dass sie ihre Mama-Kurven nicht versteckt – und im Gegenteil ganz offen damit umgeht: "Danke, dass du dich so natürlich zeigst!", freute sich ein Fan. "Danke, dass du dich nicht direkt nach der Geburt wieder perfekt schlank präsentierst wie viele andere hier! #fürmehrrealitätaufinstagram", jubelte ein weiterer Abonnent.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl kurz nach der Geburt ihrer Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Mai 2022

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

