Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) erwarteten die Geburt ihres Babys sehnsüchtig – die Kleine wollte sich auch nach dem errechneten Entbindungstermin einfach nicht auf den Weg machen. Gestern verkündete das Bachelor in Paradise-Paar auf Instagram dann aber die fröhliche Nachricht: Am 23.05 kam die kleine Nova Skye Sya endlich zur Welt. "Mit deinen 4845 Gramm und 56 Zentimetern hast du etwas in uns ausgelöst, das wir so noch nicht kennenlernen durften: bedingungslose Liebe", schwärmt Samira unter einem süßen Foto mit ihrer Tochter.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de