Fynn Kliemann (34) versucht einmal mehr, sich zu entschuldigen! Anfang Mai hatte der Satiriker Jan Böhmermann (41) aufgedeckt, dass der deutsche Sänger mutmaßlich krumme Geschäfte mit Masken gemacht und sich privat daran bereichert hat – auf Kosten seiner Geschäftspartner und Arbeiter. Die Vorwürfe schlugen hohe Wellen, der Musiker bekam jede Menge Hate ab. Auch sein erster Erklärungsversuch kam nicht gut an. Jetzt meldete Fynn sich rund zwei Wochen später mit einer ausführlichen Erklärung und Entschuldigung zurück.

Via Instagram veröffentlichte der Musiker ein sechsminütiges Video, in dem er demütig zugibt: "Ich dachte immer, die Kritik trifft hier den Falschen. Ich habe alle Beweise gesammelt, mich von Wirtschaftsprüfern prüfen lassen, [...] und was ich dabei auch gemerkt habe, ist: Hier wird der Richtige kritisiert." Er habe im Rahmen der Maskenproduktion falsch kommuniziert, zu viel erreichen wollen und dabei Fehler gemacht. "Ist vielleicht peinlich, aber ich wollte von euch gemocht werden – ich wollte krasser sein, als ich bin", beteuerte Fynn weiter. "Ich habe so viele Fehler gemacht hierbei, aber ich werde immer dafür gerade stehen."

Durch die von ihm angeleierte Prüfung sei herausgekommen, dass mit den verkauften Masken tatsächlich ordentlich Gewinn gemacht wurde: "Es sind 60 Cent pro Maske übrig geblieben. Bei diesen ganzen Verkäufen im Shop macht das 282.000 Euro." Und was passiert jetzt mit dem ganzen Geld? "Damals habe ich versprochen, dass sich damit nichts verdienen will – und das Versprechen halte ich jetzt: Also spende ich das Geld dahin, wo meine Kommunikation den größten Schaden angerichtet hat..." Er wolle die Summe auf verschiedene NGOs aufteilen. Dabei handelt es sich um nicht staatliche, nicht Gewinn orientierte Organisationen.

Abschließend zog Fynn folgendes Fazit: "Ich bin manchmal übereifrig und vielleicht ein Scheiß-Unternehmer – aber ich bin kein Betrüger. Ich will einfach was bewegen." Er werde seine Unternehmen von nun an so umkrempeln und prüfen lassen, dass solche Fehler nicht mehr passieren können. Außerdem legte er in seinem Blog jetzt "alle Beweise" offen, die darlegen sollen, was in der Maskenproduktion schiefgelaufen ist – sowie, was davon seine Schuld war und was nicht.

Doch wie sind die Reaktionen auf das Video? Tatsächlich nehmen viele Fans seine Entschuldigung an: "Danke dafür, schön, dass du deine Fehler eingestehst. Ich kaufe dir ab, dass du hier alles ehrlich meinst." Doch manche sehen das Ganze nach wie vor kritisch: "Hätte Böhmermann nichts aufgedeckt, würdest du jetzt auf einem Haufen Geld sitzen und hättest es wahrscheinlich verheimlicht", kritisierte ein User.

Anzeige

Action Press / Michael Timm Fynn Kliemann, Musiker

Anzeige

Instagram / fimbim Fynn Kliemann, Oktober 2020

Anzeige

ActionPress Fynn Kliemann, Musiker

Instagram / fimbim Fynn Kliemann im März 2020

ActionPress Fynn Kliemann im Dezember 2018 in Bochum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de