Arielle Rippegather ist mit Veron Didi durch! Eigentlich hatte sich das Paar im vergangenen Jahr total verliebt präsentiert und war sich sogar sicher, eine Beziehungsprobe im TV bestehen zu können. Aber falsch: Bei #CoupleChallenge haben sich die zwei nicht nur heftig gestritten, sondern auch endgültig einen Schlussstrich gezogen. Nach der Trennung sind die Ex-Partner nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. Die DSDS-Teilnehmerin will das Kapitel Didi jetzt aber abhaken – und zwar mit einem neuen Look.

Seit wenigen Tagen trägt die Berlinerin ihre blonden Haare nicht mehr schulterlang, sondern hat sich superlange Extensions einsetzen lassen. "Meine neue Frisur bedeutet auch ein neues Lebensgefühl für mich! 'Ich bin als noch stärkere Frau zurück', lautet die Message dahinter. Und ich bin bereit, positiv einen neuen Lebensabschnitt anzugehen", betonte Arielle im Gespräch mit Promiflash. Das Liebes-Aus mit dem Claudias House of Love-Teilnehmer habe zwar für ordentlich Herzschmerz bei ihr gesorgt – jetzt wisse sie aber wenigstens, was sie in Zukunft nicht haben wolle. "Ich habe daraus sehr viel Selbstbewusstsein gezogen! Die Trennung war alternativlos. Man sollte Schlechtes in Positives umwandeln", hielt sie fest.

Aber ist die Musikerin bei so viel neuer Energie auch bereit für einen anderen Mann an ihrer Seite? "Ja, ich date wieder Männer", stellte sie klar, fügte aber hinzu, dass sie extrem vorsichtig geworden sei. "Ich würde mich nicht mehr so schnell mit einem Mann der Öffentlichkeit stellen. Das ist eine hohe Belastung", meinte sie. Auch an einem TV-Format werde sie mit einem zukünftigen Partner vermutlich nicht mehr teilnehmen.

Splash News / ActionPress Arielle Rippegather und Didi Veron, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Reality-TV-Star

SplashNews / ActionPress Arielle Rippegather und Didi Veron, einstige "#CoupleChallenge"-Kandidaten

