Novalanalove (31) klärt auf! Seit 2017 ist die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Opoku heißt, mit Pouya alias DJ Jeezy zusammen. Rund ein Jahr später gaben sich die Turteltauben das Jawort – und momentan erwarten sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch obwohl die Bloggerin im Netz total offen über ihr Privatleben spricht, bekommen ihre Fans ihren Liebsten fast nie zu Gesicht. Was ist der Grund dafür? Das verriet Farina jetzt!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 31-Jährige nun eine Fragerunde. Einige Fans wollten dabei von ihr wissen, warum man den Musiker auf ihrem Social-Media-Account so selten sieht. "Es ist so, dass mein Mann von zu Hause aus so gut wie gar keine Storys macht", meinte Farina und fügte hinzu: "Das bedeutet aber nicht, dass er nicht hier ist." Im Gegenteil: Das Paar verbringe sehr viel Zeit miteinander.

Tatsächlich scheint die Kölnerin auch überhaupt kein Problem damit zu haben, dass es auf ihrem Profil kaum Pärchen-Content gibt. "Ich respektiere das total, dass er nicht so privat ist wie ich auf Social Media", stellte Farina klar. Sie sei trotzdem total glücklich mit Pouya – und fühle sich auch nicht von ihm vernachlässigt.

