Novalanalove (30) gibt seltene Einblicke in ihr Eheleben! 2018 gab die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Opoku heißt, ihrem Partner Pouya das Jawort. Dennoch taucht der DJ selten auf den Social-Media-Kanälen der Brünetten auf – obwohl die Beauty allerhand aus ihrem Alltag mit ihren Fans teilt, halten die Eheleute ihr Liebesleben eher privat. Nun plauderte Farina aber offen über die Beziehung mit ihrem Liebsten!

In einem Q&A auf Instagram wollten Farinas Follower wissen, ob sie und ihr Partner auch mal schwierige Zeiten haben würden. "In unserem Fall war es so, dass wir schwierige Zeiten vor allem zu Beginn der Beziehung durchgestanden haben. Das bedeutet nicht, dass es seitdem nur rosig läuft, aber wir sind über die Zeit immer mehr zu einem unzertrennlichen Team geworden", offenbart die 30-Jährige ehrlich. Anscheinend funktionieren die beiden mittlerweile sogar so gut, dass die gemeinsame Familienplanung bereits in den Startlöchern steht: "So Gott will, wird auf jeden Fall auch ein Kind Teil unseres Lebens sein, aber eins nach dem anderen. Jetzt ist erst mal das Haus dran und dann schauen wir weiter."

Bis es dann so weit ist, hat das Ehepaar aber einen flauschigen Schützling, den es mit Liebe überschütten kann: Vierbeiner Oreo. Bei der Erziehung ihres Hundes sind Farina und Pouya sich aber nicht immer einig. "Tatsächlich bin ich nicht so streng mit Oreo wie er. Ich gebe ihm auch schon mal gerne einen Chicken Nugget oder so, das sieht mein Mann gar nicht gerne", verrät Farina schmunzelnd.

Instagram / novalanalove Novalanalove im September 2021

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihr Ehemann DJ Yeezy, August 2021

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrem Ehemann Pouya und ihrem gemeinsamen Hund Oreo

