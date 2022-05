Es ist eine schöne Erinnerung an ihn! Ray Liottas Fans mussten in dieser Woche die schreckliche Nachricht seines Todes verkraften. Der Schauspieler war mitten in den Dreharbeiten zu einem neuen Filmprojekt, als er völlig überraschend im Schlaf verstorben sei. Seine Fannähe und die Unvermitteltheit seines Ablebens zeigt jetzt ein Selfie: Das zeigt Ray und eine junge Frau nur vier Tage vor seinem Tod.

Auf dem Foto, das dem US-Nachrichtenportal TMZ vorliegt, ist Ray in ganz legerem Look zu sehen. Mit Hut und Dreitagebart, eine Sonnenbrille lässig im Shirtkragen baumelnd, steht er neben seinem Fan und schaut in die Kamera. Wie die Seite berichtete, sei das Bild am vergangenen Sonntag entstanden – nur vier Tage später war der "Goodfellas"-Star tot.

Unter den zahlreichen Weggefährten, die sich im Netz von Ray verabschiedeten, war auch Jennifer Lopez (52). Gemeinsam hatten sie für den Film "Shades of Blue" vor der Kamera gestanden. "Ray war der Inbegriff eines harten Kerls, der in seinem Inneren ganz weich war", würdigte sie ihren Co-Star.

Getty Images Ray Liotta im Dezember 2021

Getty Images Ray Liotta, Schauspieler

Getty Images Ray Liotta und Jennifer Lopez im Januar 2018

