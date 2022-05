Traurige Nachrichten von Ray Liotta. Der Schauspieler erlangte vor allem durch die Hauptrolle in dem Film "Goodfellas" in den 1990er-Jahren Berühmtheit. In diesem Film spielte Ray unter anderem an der Seite von Robert de Niro (78), Joe Pesci (79) und Lorraine Bracco (67) mit. Der Gangster-Streifen kam sogar so gut bei Publikum und Kritikern an, dass er sechsfach mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Doch nun ist Ray, der Hauptdarsteller des Kultfilms, im Alter von 67 Jahren verstorben.

Der Schauspieler war gerade aufgrund der Dreharbeiten für den Film "Dangerous Waters" in der Dominikanischen Republik. Leider konnte Ray diese allerdings nicht fertigstellen, denn laut TMZ wurde er tot aufgefunden: Der 67-Jährige soll im Schlaf gestorben sein. Bislang wurde nichts Verdächtiges festgestellt, weshalb man derzeit von einem natürlichen Tod ausgeht. Weitere Details, woran der Leinwandheld zum Beispiel gestorben sein könnte, sind allerdings noch nicht bekannt.

Bis zuletzt ging Ray seiner Leidenschaft nach – seine Filmografie ist lang. Vor den Dreharbeiten von "Dangerous Waters" spielte der US-Amerikaner bei bekannten Filmen wie "Blow", "Sin City 2" oder "Hannibal" mit. Auch in den Serien "Hannah Montana", "Young Sheldon" und Modern Family hatte der Weltstar einige Gastauftritte.

