Justin Timberlake (41) macht jetzt Millionen! Der 41-Jährige wurde Ende der 1990er-Jahre als Mitglied und Frontsänger der Boygroup *NSYNC bekannt, bevor er schließlich 2002 als Solo-Sänger durchstartete. Und wie: Justin kann unzählige Preise und Auszeichnungen sein Eigen nennen. Nun ist es bereits vier Jahre her, dass der Sänger sein letztes Album rausgebracht hat. Und offensichtlich hat Justin auch vorerst andere Pläne, um in Zukunft sein Geld zu verdienen.

Wie People berichtet, hat der "Can't Stop The Feeling"-Interpret seine Song-Rechte an das Hipgnosis Song Management verkauft. Die Vereinbarung umfasst die Urheberrechte von etwa 200 Songs, die Justin geschrieben oder an denen er mitgeschrieben hat. Obwohl die finanziellen Bedingungen des Deals nicht bekannt gegeben wurden, wird der Wert auf knapp über 93 Millionen Euro geschätzt. Justin teilte zudem mit, dass er sich darauf freue, "dieses nächste Kapitel" seiner Karriere zu beginnen.

Und auch der CEO von Hipgnosis Song Management, Merck Mercuriadis, ist begeistert von dem erfolgreichen Deal. "Justin Timberlake ist nicht nur einer der einflussreichsten Künstler der letzten 20 Jahre, sondern auch einer der größten Songwriter aller Zeiten", lobte er den Sänger und fügte abschließend hinzu: "Diesen Deal auf die Beine zu stellen, war eine wahre Herzensangelegenheit."

Anzeige

Getty Images *NSYNC bei den MTV VMAs im September 2000

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Februar 2018

Anzeige

Getty Images Merck Mercuriadis, CEO von Hipgnosis Song Management

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de