Andrej Mangold (35) will jetzt etwas komplett Neues starten! Bisher ist der Basketballer durch die Teilnahme an den TV-Formaten Der Bachelor, Das Sommerhaus der Stars und Kampf der Realitystars bekannt. Abseits vom Reality-TV hat der Sportler ein neues Projekt geplant. Der Ex-Freund von Jennifer Lange (28) will sich nun auf der Urlaubsinsel Mallorca ausprobieren: Andrej wird einen Club in der Nähe vom Ballermann eröffnen!

Da hat sich der Ex-Bachelor aber was vorgenommen! In seiner Instagram-Story bestätigte er seine Pläne zu dem Mallorca-Projekt. Das Konzept seines Clubs soll aber nicht der bisherigen Szene am Ballermann entsprechen, sondern sich davon abheben, wie er gegenüber der Bild-Zeitung verriet: "Wir wollen einen exklusiven, hochwertigen Club eröffnen." Das Etablissement in der Hauptstadt der Insel wird den Namen "Hello the Club" tragen und am 28. Mai eröffnen.

Andrej ist schon außer sich vor Freude, er teilte seinen Fans mit: "Ich freue mich extrem auf diese neue zusätzliche Herausforderung [...]. Bald sehen wir uns und werden unvergessliche Nächte zusammen verbringen." Der 35-Jährige erhofft sich, dass die Leute sogar ihren Urlaub zukünftig mit dem Besuch seines Clubs abstimmen werden.

