Giuliana Farfalla (26) hatte ein paar Startschwierigkeiten. Das Model hat vor einigen Wochen verraten, nicht nur vergeben zu sein, sondern auch ein anderes privates Abenteuer zu wagen: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und ihr Freund sind nach Dubai ausgewandert. Doch zunächst schien es so, als könnte der Traum vom Neustart in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu einem Albtraum werden. Giuliana verriet Promiflash: Die ersten Tage seien katastrophal verlaufen.

Das Duo habe sich eigentlich auf ein tolles Apartment mit Blick auf den Burj Khalifa gefreut – allerdings habe sich die Wohnung zunächst als ziemlicher Reinfall herausgestellt. Sie seien schon von einem seltsamen Geruch begrüßt worden. "Wir mussten niesen und haben schwer Luft bekommen", erzählte Giuliana im Promiflash-Interview. Nach stundenlangem Putzen und der Entfernung von zurückgelassenen Wäschebergen und Hundeutensilien unterm Bett hätten sie sich vorerst aber wohl in ihren neuen vier Wänden gefühlt. "Dann wurden wir aber aus dem Schlaf gerissen, weil um sechs Uhr morgens das Wasser aus der Decke gelaufen ist", berichtete die Adam sucht Eva-Bekanntheit vom nächsten Schockerlebnis.

Doch was war passiert? "Das war eine Katastrophe. Das Wasser kam von der Decke – wir hatten einen Rohrbruch. Das Apartment war voller Wasser – es hat gerochen", erinnerte sich die 26-Jährige und hatte schon damit gerechnet, wieder zurück nach Deutschland zu müssen. Diesen Gedanken hatte die Beauty aber schnell verworfen und sich vorgenommen, für ihr Glück zu kämpfen. "Wir wollen unbedingt hier bleiben. Wir haben eine tolle Aussicht, es ist traumhaft. [...] Ich habe mein eigenes Business und plane auch, meine Wimpern in Dubai zu verkaufen", gab sich die Wimpern-Designerin zuversichtlich.

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Mai 2021

privat Reality-TV-Star Giuliana Farfalla

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla im Januar 2022 in Paris

