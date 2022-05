Bei Ivana Santacruz ist es bald so weit. Die Tänzerin und ihr Freund Abbas Mourad (28) werden bald zum ersten Mal Eltern. Besonders für die Beauty ist das ein schöner Erfolg, denn Ivana erlitt in der Vergangenheit insgesamt vier Fehlgeburten. Im Netz nehmen die werdenden Eltern ihre Follower auf der aufregenden Reise auf Schritt und Tritt mit. Ivana und Abbas geben jetzt kurz vor der Geburt ein neues Update.

Auf Instagram teilt der werdende Papa drei Bilder mit seiner hochschwangeren Verlobten. Ivana macht in einem hellgelben Blümchenkleid eine tolle Figur, während die Zwei sich verliebt in die Augen schauen und schützend die Hände auf Ivanas kugelrunden Bauch legen. Dazu schreibt Abbas: "Ich werde dich halten, bis ich sterbe." Auf dem letzten Bild lächeln die beiden glücklich in die Kamera, während der Influencer seine Freundin in den Armen hält.

Aber auch Ivana gibt auf ihrem Profil einen kleinen Einblick in die Schwangerschaft. Lächelnd sitzt sie auf einem Sofa direkt am Meer, während sie liebevoll ihre Hand auf den Bauch gelegt hat. "Das letzte Trimester ist hart, aber ich bin glücklich", schreibt die Influencerin dazu und richtet sich mit einer Frage noch an ihre Follower: "Seid ihr gerade schwanger? Wenn ja, welche Woche und wie geht es euch?"

