Fans der Serie Euphoria sind begeistert: Dominic Fike (26) und Hunter Schafer haben ihre Beziehung offiziell gemacht! Derzeit sind die beiden US-Schauspieler gemeinsam in der Dramaserie zu sehen. Am Set scheinen sich die Co-Stars nähergekommen zu sein – seit einigen Monaten brodelte bereits die Gerüchteküche. Aber auch nachdem Dominic das erste Kussbild auf Instagram geteilt hatte, äußerten sie sich nicht zu ihrem Beziehungsstatus. Bis jetzt! Nun bestätigte Dominic selbst: Er und Hunter sind ein Paar!

Gegenüber dem Magazin GQ machte Dominic seine Beziehung zu dem Model offiziell! Durch die gemeinsamen Dreharbeiten zum HBO-Teenie-Drama sollen sich die beiden schneller kennengelernt haben, als das normalerweise geschehe: "In diesen Momenten wird die Beziehung beschleunigt, weil man sofort so verletzlich ist, wenn man mit jemandem zusammen ist. [...] Manche Menschen verlieben sich erst Monate oder Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben. Wir haben eine Anziehungskraft entwickelt – das ging so schnell", schwärmte der Sänger.

Dominic verdeutlichte auch, wie sehr er in seine Angebetete verliebt ist: Innerhalb von vier Tagen besuchte der Elliot-Darsteller achtmal ein Prada-Geschäft in Soho – nicht um neue Kleidung zu kaufen, sondern um Hunters Gesicht auf den Anzeigen in den Schaufenstern zu sehen! "Das ist das Beste", berichtete Dominic über seinen Besuch im Laden.

OConnor / AFF-USA.com / MEGA Hunter Schafer, Schauspielerin

Getty Images Dominic Fike und Hunter Schafer, Schauspieler

Bestimage/ Action Press Dominic Fike, Schauspieler und Musiker

