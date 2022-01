Was geht zwischen Hunter Schafer und Dominic Fike? Die beiden US-Stars sind derzeit gemeinsam in der zweiten Staffel von Euphoria zu sehen. Ihre Charaktere Jules und Elliot lernen sich in der Dramaserie über Rue (Zendaya Coleman, 25) kennen – und werden mehr oder weniger Freunde. Doch läuft zwischen den beiden im echten Leben mehr als Freundschaft? Hunter und Dominic wurden jetzt offenbar bei einem Date erwischt!

Sind diese beiden das neue "Euphoria"-Traumpaar? Aktuelle Paparazzibilder zeigen die Blondine und den Musiker am Freitagabend in West Hollywood. Zusammen besuchten die zwei dort zunächst ein Restaurant. Auf dem Rückweg wurden die beiden dann von den Fotografen abgelichtet – und zwar Händchen haltend! Beinahe beschützend schob sich der 26-Jährige vor seine Freundin, während beide ihr Gesicht hinter Masken versteckten.

Ob Hunter und Dominic mit diesen Bildern ihre Beziehung bestätigen? Es ist nicht das erste Mal, dass die zwei so vertraut miteinander gesichtet wurden. Schon vor einigen Wochen schlenderten die beiden laut Page Six Hand in Hand durch Los Angeles. Ihre Romanzen wollen sie demnach wohl nicht verstecken.

Getty Images Hunter Schafer, Schauspielerin

Splash News / Action Press Dominic Fike und Hunter Schafer in West Hollywood, Januar 2022

Bestimage/ Action Press Dominic Fike, Schauspieler und Musiker

