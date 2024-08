Hunter Schafer äußert sich erstmals zur Trennung von Dominic

Hunter Schafer spricht offen über ihre Beziehung zu Euphoria-Co-Star Dominic Fike (28) – und deutet dabei an, warum sie sich getrennt haben. Das Paar hatte seine Beziehung Anfang 2022 publik gemacht, doch bereits im Sommer 2023 schien die Liebe erloschen zu sein. "Es ist eine der saubersten Trennungen, die ich je hatte. Wir haben beide erkannt, dass das nicht funktioniert [...]. Wir müssen unsere eigenen Wege gehen. Es war sehr, sehr schwer, weil wir uns wirklich geliebt haben", erklärt die Schauspielerin nun ehrlich im Podcast "Call Her Daddy". Sie betont, dass es nach dem Liebes-Aus zwar kurz etwas "chaotisch" gewesen sei, sie aber jetzt keinerlei Probleme miteinander haben. Dominic sei ein "besonderer Mensch" und sie liebe "seine Seele" noch immer.

Weiter erzählt die 25-Jährige, dass die Trennung trotz starker Gefühle füreinander unvermeidbar war. Beide hätten viel an sich selbst zu arbeiten gehabt – ihre jeweiligen persönlichen Probleme hätten die Beziehung zudem belastet. Auch wenn Hunter keinen konkreten Grund für ihr Liebes-Aus nennt, deutet sie an, dass ihre stressigen Zeitpläne dazu beigetragen haben. "[Musiker] müssen für viele Monate auf Tournee gehen, und auch ich muss arbeiten. Das ist sehr hart. Ich weiß nicht, ob ich so etwas noch einmal auf meinem Lebensweg möchte", meint die US-Amerikanerin und fügt ehrlich hinzu: "Ich habe es erlebt und ich habe wirklich versucht, dass es funktioniert. Es ist einfach sehr schwer."

Nachdem die beiden 2022 zusammengekommen waren, bestätigte Dominic im Juli 2023 ihre Trennung. Damals sprach er im Interview mit Apple Music ganz offen darüber, dass er aktuell nicht vergeben sei und auch keinen neuen Partner oder Partnerin möchte. "Ich habe im Moment einfach keine Lust mehr auf Beziehungen", machte der Sänger deutlich. Er habe festgestellt, dass er sich allein unwohl fühle und deshalb immer einen Partner gesucht habe. Deswegen wollte er sich nun eine Weile komplett auf sich selbst konzentrieren. Die Fans fragten sich daraufhin, wie es wohl für die beiden Schauspieler beim Drehstart der dritten Staffel von "Euphoria" laufen wird. Dominic zeigte sich jedoch optimistisch: "Ich denke, es wird schon gut gehen."

Getty Images Hunter Schafer, Schauspielerin

Getty Images Dominic Fike, Schauspieler und Musiker

