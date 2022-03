Mick Schumacher (23) sorgte für schockierende Szenen. Beim Qualifying für den Großen Preis von Saudi-Arabien knallte der Formel-1-Fahrer am vergangenen Samstag mit seinem Wagen mit schätzungsweise 270 Kilometern pro Stunde in die Streckenbegrenzung. Daraufhin war sein Auto komplett demoliert und der Funkkontakt unterbrochen. Erst nach einigen Minuten stieg der Sohn von Michael Schumacher (53) dann äußerlich unbeschadet eigenständig aus dem Wagen. Jetzt gab Mick ein Update nach dem schweren Unfall.

"Ich erinnere mich noch an alles, ich war ja die ganze Zeit bei Bewusstsein", berichtete er bei Sky. Deshalb habe Mick nach dem Aufprall auch sofort Entwarnung geben wollen, wegen des gekappten Funkkontakts sei das aber schwierig gewesen. "Ich wollte nicht aussteigen, weil ich wusste, dass da noch ein paar Autos kommen hinter mir", erklärte er die Minuten, in denen der ganze Rennsport um ihn bangte. Schuld an dem Crash des Haas-Piloten sei sein eigener Fahrfehler gewesen: "Ich wollte die Runde so schnell wie möglich zu Ende bringen und war dann vielleicht etwas übereifrig."

Im Endeffekt habe er den schweren Unfall aber völlig unbeschadet überstanden und sei nach einem Check im Krankenhaus auch wieder voll einsatzfähig. "Ich habe recht früh gesagt, ich wollte gar nicht ins Krankenhaus, das ist gar nicht nötig, aber mir wurde dann doch stark dazu geraten", beschwichtigte Mick die anhaltenden Sorgen. Die Anteilnahme der Fans und des Rennstalls sei überwältigend gewesen.

Getty Images Mick Schumacher, Formel-1-Fahrer

Getty Images Mick Schumachers Auto nach seinem Umfall

Getty Images Mick Schumacher im März 2022

