Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) geben einen ehrlichen Einblick in ihr neues Leben! Vor ein paar Tagen war es endlich so weit: Das erste Bachelor in Paradise-Baby hat das Licht der Welt erblickt. Die Tochter der beiden Kuppelshow-Stars hört auf den besonderen Namen Nova Skye Sya. Im Promiflash-Interview verraten die frisch gebackenen Eltern jetzt, wie sie die ersten Tage mit ihrer neugeborenen Tochter erlebt haben.

"Die ersten beiden Nächte waren sehr anstrengend, da alles so neu war und auch Nova erst warm werden musste mit der neuen Situation", geben Serkan und Samira ehrlich zu. Doch schon nach kurzer Zeit konnten Mama und Papa eine Verbesserung feststellen: "Mittlerweile genießen wir die Tage richtig zusammen! Wir schlafen und kuscheln ganz viel zu dritt und das tut uns allen gut", schwärmen die zwei.

Serkan geht total in seiner Vaterrolle auf und ist richtig schön vernarrt in seine Tochter: "Es ist alles so aufregend, ich könnte sie einfach 24/7 angucken. Es ist einfach so schön, sie zu beobachten – unglaublich, unbeschreibliches Gefühl", betonte er vor ein paar Tagen auf Instagram.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrem Baby im Mai 2022

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit Tochter Nova

