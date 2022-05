Jakub Merlan-Jarecki (26) stand zuletzt in keinem guten Licht da: Denn seine Ehefrau Kate Merlan (35) erhob auf den sozialen Netzwerken schwere Anschuldigungen gegen ihn. Während eines Urlaubs auf Mallorca soll der Kicker heftig über die Stränge geschlagen haben. Die Reise sei zudem nicht mit seiner Liebsten abgesprochen gewesen. Die Beauty räumte daraufhin sogar seine Sachen aus der gemeinsamen Wohnung. Jetzt meldete sich Jakub und verteidigte sich vehement!

Obwohl Kate nicht ins Detail ging, was ihr Jakub auf der beliebten Urlaubsinsel getrieben haben soll, wehrte sich der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat jetzt in seiner Instagram-Story: "Alles, was ihr lesen wollt, ist so ein Quatsch. Ich bin der loyalste Mann der Welt und das werde ich immer bleiben." Etwaige Fremdgehgerüchte will er damit offenbar im Keim ersticken.

Kurz vor seinem Statement teilte der Fußballer allerdings Videos aus einer mallorquinischen Kultkneipe. Auf den Aufnahmen ist ein mit Schnapsgläsern befülltes Tablett zu sehen. Außerdem posiert Jakub dort mit jungen Frauen, die freudig in die Kamera lächeln.

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im März 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P." 2021

