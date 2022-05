Kate Merlan (35) ist noch immer stinksauer. Zwischen dem Reality-TV-Star und seinem Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (26) herrscht Streit. Doch anstatt ihre Meinungsverschiedenheiten zu klären, sei der Fußballer zusammen mit den Love Island-Bekanntheiten Robin Widmann und Martin Fuhsy nach Mallorca geflogen. Aber damit nicht genug. Nun teilte Kate ihren Fans mit, dass ihr Gatte sich während seines Urlaubs einen schweren Fehltritt erlaubt habe, weshalb sie zu drastischen Maßnahmen griff.

"Heute Morgen beziehungsweise heute Nacht hat er auf jeden Fall komplett den Vogel abgeschossen", berichtet die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story. Was genau ihr Liebster verbrochen haben soll, wollte die Influencerin jedoch nicht verraten. Doch die 35-Jährige erzählten ihren Followern, dass sein Verhalten sie dazu bewegte hat, all seine Sachen aus der gemeinsamen Wohnung zu räumen und zu Jakubs Mutter zu bringen. "Weil ich ihn erst mal gar nicht mehr sehen will", erklärte der TV-Star.

Kates Stimmung schwanke derzeit immer wieder hin und her. Für einen Moment sei sie traurig und im nächsten Augenblick richtig sauer. "Ich hab auf jeden Fall die Schnauze voll. Er kann von mir aus gerne auch nach Mallorca auswandern", betonte die einstige Sommerhaus der Stars-Kandidatin. Jakub hingegen beteuerte im Netz, sich keinen Fehler erlaubt zu haben.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de