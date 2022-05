Will sie der Schauspielerei den Rücken kehren? Luna Schweiger (25) steht bereits seit vielen Jahren vor der Kamera: Im Alter von zehn Jahren hatte sie einen Kurzauftritt in "Keinohrhasen", zwei Jahre später folgte eine Hauptrolle im Film "Phantomschmerz". Doch nun scheint die Tochter von Til Schweiger (58) auch eine andere Karriere nicht auszuschließen - denn Luna will in die Politik und eine eigene Partei gründen.

Nach ihrem Bachelor-Abschluss an einer Wirtschaftshochschule interessieren Luna viele Themen – etwa die Bildungspolitik: "Gerade Deutschland müsste auf einem viel besseren Stand sein. Ich finde es fast skandalös, was hier an den Schulen passiert." Daher wolle sie sogar eine eigene Partei gründen, weil sie sich in keiner der etablierten aufgehoben fühle, betonte die 25-Jährige.

Als während der anhaltenden Gesundheitskrise der Unterricht von zu Hause aus stattfinden sollte, sei zudem der katastrophale Stand der Digitalisierung in Deutschland sichtbar geworden, fügte Luna hinzu. "Alle Kinder und Studenten sollten online lernen, hatten aber weder Computer noch einen schnellen Internetanschluss.", ärgerte sich die Blondine.

Getty Images Til und Luna Schweiger im Oktober 2020 in Zürich

Action Press / Steffi Adam / Future Image Luna Schweiger, Schauspielerin

Getty Images Luna Schweiger, 2018

