Sie ist mit dem Benehmen der Verführerinnen gar nicht einverstanden! Mrs.Marlisa nahm im vergangenen Jahr mit ihrem damaligen Freund Fabio De Pasquale an Temptation Island teil – und hat deshalb schon am eigenen Leib erfahren, wie hart die Verführung sein kann. In der aktuellen Staffel gehen die Verführerinnen aber noch mal härter an die vergebenen Männer heran: Kim Virginia Hartung (27) drückte Abdu sogar schon ungewollt einen Kuss auf. Für Mrs.Marlisa gehen die Verführerinnen definitiv zu weit!

"Was diese Kim Virginia macht, finde ich too much, das geht gar nicht", fand Marlisa im Promiflash-Interview deutliche Worte. Kim solle ihrer Meinung nach mal darüber nachdenken, wie sie sich in der Villa benimmt. Doch nicht alle Verführerinnen übertreiben es für die Influencerin: "Es gibt so ein, zwei Verführerinnen, die sind auch supersympathisch. Die machen das auf eine sehr kluge Art und Weise und nicht so eklig." Kims Verhalten jedoch sei für sie einfach ein No-Go.

Dennoch könne Mrs.Marlisa die Staffel nicht objektiv betrachten, da sie sowohl mit Elli und Credo, als auch mit Marc-Robin befreundet ist. Deshalb sei sie auch beim Anschauen der Staffel emotional involviert. "Mir sind die Tränen gekommen, weil ich Elli habe weinen sehen. Das hat mir im Herzen wehgetan", erklärte sie gegenüber Promiflash. Das Paar würde sich aber genau so zeigen, wie es auch in der Realität sei.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, ehemalige "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, "Temptation Island"-Verführerin

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, März 2022

