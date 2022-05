Britney Spears (40) zeigte sich mal wieder nackig! Im Netz lässt die Sängerin ihre rund 41,2 Millionen Follower regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben – aber auch immer mehr freizügige Fotos sind auf dem Account der 40-Jährigen zu finden. In den vergangenen Monaten postete Britney beispielsweise Fotos, wie sie sich im knappen Bikini am Strand rekelt oder nackt mit ihrem Hund Sawyer kuschelt. Nun folgte das nächste Nacktpic.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die "Toxic"-Sängerin erneut ein Foto, auf dem sie splitterfasernackt posiert: Mit ihren Händen bedeckt Britney ihre Brüste, während ihr Intimbereich erneut mit einem roten Herz-Emoji versteckt wird. Anscheinend wollte Britney mit ihren Followern einen weiteren Schnappschuss teilen – auf dem zweiten Bild des Instagram-Posts sahen Fans ein Bild von Britney im Bikini mit ihrem Hund Sawyer. Unter dem Post schrieb die Verlobte von Sam Asghari (28): "Das ist nicht das gleiche Bild... Das ist ein blutrotes Herz-Bild! Wenn du nach links swipst, kannst du mich und Sawyer mit offenen Mündern sehen!"

Die Fans waren allerdings geteilter Meinung! Während einige User von Britneys Post begeistert waren und unter anderem "Perfektion!", "Heiß!" oder "Du und Sawyer seid die Besten!" kommentierten, machten sich andere Follower eher Sorgen! "Warum? Bekommst du nicht auch ohne Nacktheit genug Aufmerksamkeit? Das macht mich einfach nur traurig, dich so zu sehen..." oder "In ihren Augen ist Traurigkeit zu sehen" hieß es unter anderem in den Kommentaren.

Instagram / britneyspears Britney Spears und ihr Hund Sawyer

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2022

