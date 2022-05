Hilary Duff (34) spricht ganz offen mit ihrem Sohn über ihre Vergangenheit mit seinem Vater. Luca ist der zehnjährige Sohn von Hilary und ihrem Ex-Mann Mike Comrie (41). Rechtskräftig geschieden sind Hilary und Mike seit Februar 2016. Das Sorgerecht für ihren Sohn teilen sich die Blondine und der ehemalige Eishockey-Profi und auch sonst versteht sich das Ex-Paar noch gut. Jetzt verriet Hilary, welche Geschichten von Mike sie mit Söhnchen Luca teilt.

"Ich erzähle ihm gerne, wie ich seinen Vater kennengelernt habe, von den guten Zeiten, die wir zusammen verbracht haben, über die größte Freude, als ich herausfand, dass ich schwanger war", verriet der How I Met Your Father-Star nun gegenüber dem Magazin Grazia. Aber ihr neugieriger Sohn will am liebsten Anekdoten anstelle von Geschichte hören, merkte Hilary scherzhaft an. "Er will wissen, was ich in seinem Alter gemacht habe, wie ich in Schwierigkeiten geraten bin", plauderte sie aus.

Doch auch Luca selbst erzähle seiner Mutter von seinen kindlichen Schwierigkeiten. "Die letzte Geschichte, die er mir erzählt hat, handelte von einem Jungen, der in seine Freundin verknallt ist", erinnerte sich die ehemalige "Lizzie McGuire"-Darstellerin. Hilary erzählte, was zwischen den Jungs weiter passiert sei: "Über einen anderen Mitschüler schickte dieser ihr einen Brief, in dem er sie bat, mit Luca Schluss zu machen, und er machte ein solches Drama daraus."

Getty Images Hilary Duff und ihr Mann Matthew Koma im Januar 2019 in Beverly Hills

Getty Images Hilary Duff im Mai 2022

PictureLux Hilary Duff, Paget Brewster und Francia Raisa in "How I Met Your Father"

