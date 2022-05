Unglaublich, was Amber Heards (36) Freundin für Nachrichten bekommt. Der Prozess zwischen der Aquaman-Darstellerin und ihrem Ex Johnny Depp (58) nähert sich so langsam dem Ende. Der 58-Jährige verklagte Amber wegen Verleumdung, nachdem sie ihm häusliche Gewalt vorgeworfen hatte – ein Urteil wird für nächste Woche erwartet. Die Öffentlichkeit hat sich bereits vermehrt auf Johnnys Seite gestellt. Doch immerhin eine Person macht sich jetzt stark für Amber.

Auf Instagram teilte Ambers Freundin Eve Barlow in einem Statement erschreckende Direktnachrichten, die sie auf der Plattform erhielt. Jemand hatte ihr einen Clip geschickt, der Amber mit einer Schusswunde im Kopf zeigt. "Ich bin beunruhigt über die Menge an Leuten, die mir Bilder und Videos schicken, die zeigen, wie Amber tot aussehen würde", erklärte sie wütend. "Es ist jenseits meines Verständnisses. Ihr setzt euch nicht für Gerechtigkeit ein. Bitte hört auf", richtete sie ihre Bitte an die Öffentlichkeit.

Auch Amber hatte während des Prozesses ausgesagt, dass sie täglich Nachrichten dieser Art bekäme. "Ich werde jeden Tag belästigt, gedemütigt und bedroht", sagte sie und erläuterte weiter: "Ich erhalte regelmäßig, wenn nicht sogar täglich, Hunderte von Todesdrohungen. Tausende, seit dieser Prozess begonnen hat."

Getty Images Johnny Depp vor Gericht, Mai 2022

Instagram / evebarlow Eve Barlow, Journalistin und Amber Heards Freundin

Getty Images Amber Heard, Mai 2022

