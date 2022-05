Fans dürfen der einstigen Bachelorette Becca Kufrin (32) gratulieren! Sie und Thomas Jacobs lernten sich im Juni 2021 bei US-Bachelor in Paradise kennen und lieben. Als aber die 31-Jährige noch während der Show mit dem Hottie Schluss machte, glaubten viele Fans nicht mehr an ein Happy End. Doch abseits der Kameras meldete sich Becca wieder bei Thomas – und das Paar ließ ihre Beziehung Ende letzten Jahres wieder aufleben. Vor wenigen Stunden gab die Beauty nun bekannt: Sie und ihr Thomas werden vor den Traualtar treten!

Via Instagram teilte sie die freudige Nachricht mit ihren Fans: Becca hat ihrem Freund Thomas einen Antrag gemacht und er hat Ja gesagt! Unter der Bilderreihe schrieb sie: "Ich habe endlich meinen Chauffeur fürs Leben gefunden [...]. Ich kann es kaum erwarten, alles mit dir zu machen, Tommy, danke, dass du mich zum glücklichsten Mädchen der Welt gemacht hast. [...]" Dabei offenbarte Becca, dass das Paar, schon seit geraumer Zeit verlobt ist und jetzt endlich das Geheimnis lüften wollte. Wann sie ihrem Partner genau die Frage aller Fragen gestellt hat, bleibt allerdings unbekannt.

Fans und andere Reality-TV-Bekanntheiten, wie ihre Bachelorette-Kollegin Joelle Fletcher oder ihre US-"Bachelor in Paradise"-Mistreiterin Mariela Pepin sind begeistert und gratulieren den Verlobten! "Herzlichen Glückwunsch, Becca und Thomas! Ich freue mich so sehr für euch! Ich kann es kaum erwarten, zu feiern!", "Ich gratuliere euch beiden!" oder "Ich weine! Ich bin so glücklich für euch zwei!" hieß es unter anderem in den Kommentaren.

